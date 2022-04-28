«Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась»: военные учения начались под Новосибирском

© Наталья Гредина
«Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась»: военные учения начались под Новосибирском
28 Апр 2022, 10:01

В новосибирском наукограде Кольцово начались военные учения. Жители жалуются, что из-за взрывов не могут спать и гулять с животными.

Учения со взрывами на военном полигоне начались 27 апреля в новосибирском наукограде Кольцово. Они продлятся весь май, сообщает НГС.

«Было всё очень громко. Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась, — рассказала изданию местная жительница. — Спать при таких взрывах не получается. Собаку выгулять тоже не выходит. У нас и дети, и школа здесь рядом».

По словам женщины, взрывы продолжались вплоть до ночи. Жители жаловались на это в чатах и местных группах во «Вконтакте».

Директор МКУ Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» Валерий Ронжаков заявил, что на полигоне подрывным работам обучают курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища.

«В связи с тем, что полигон находится практически на одном уровне моря с некоторыми микрорайонами Кольцово, взрывная волна будет достигать Кольцово, от нее никуда не денешься. Мы получили выписку на стрельбу, на учения. Проводиться будут с 09:00 до 14:00, с 15:00 до 24:00», — уточнил Ронжаков.

Глава Кольцово Николай Красников сообщил изданию, что администрацию предупреждали об учениях на полигоне.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
28 Апр, 10:45
Новосибирские власти ищут подрядчика на ремонт Октябрьского моста за 2,2 млрд рублей
28 Апр, 10:01
«Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась»: военные учения начались под Новосибирском
28 Апр, 09:16
Прокуратура внесла представление новосибирскому губернатору из-за проблем с «импортозамещением»
28 Апр, 09:09
Компания заплатит полмиллиона за откат в 40 тыс. эксперту ТУАД в Новосибирской области
28 Апр, 08:45
Житель Железногорска мог убить приятеля по его просьбе из-за тяжелой болезни
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования