«Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась»: военные учения начались под Новосибирском

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В новосибирском наукограде Кольцово начались военные учения. Жители жалуются, что из-за взрывов не могут спать и гулять с животными.

Учения со взрывами на военном полигоне начались 27 апреля в новосибирском наукограде Кольцово. Они продлятся весь май, сообщает НГС.

«Было всё очень громко. Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась, — рассказала изданию местная жительница. — Спать при таких взрывах не получается. Собаку выгулять тоже не выходит. У нас и дети, и школа здесь рядом».

По словам женщины, взрывы продолжались вплоть до ночи. Жители жаловались на это в чатах и местных группах во «Вконтакте».

Директор МКУ Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» Валерий Ронжаков заявил, что на полигоне подрывным работам обучают курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища.

«В связи с тем, что полигон находится практически на одном уровне моря с некоторыми микрорайонами Кольцово, взрывная волна будет достигать Кольцово, от нее никуда не денешься. Мы получили выписку на стрельбу, на учения. Проводиться будут с 09:00 до 14:00, с 15:00 до 24:00», — уточнил Ронжаков.

Глава Кольцово Николай Красников сообщил изданию, что администрацию предупреждали об учениях на полигоне.