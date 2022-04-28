«Оскорбляла, лишала пищи»: соцработницу в Красноярском крае подозревают в издевательствах над приемной дочерью

© pixabay.com
«Оскорбляла, лишала пищи»: соцработницу в Красноярском крае подозревают в издевательствах над приемной дочерью
28 Апр 2022, 12:30

В Красноярском крае соцработницу подозревают в истязании приемной дочери. Она могла избивать ребенка и заставлять стоять планке и полуприсяди по несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

52-летнюю жительницу села Юрьевка Боготольского района обвинили в издевательствах над приемной дочерью, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 28 апреля.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемая оформила опеку над 8-летней девочкой. Всё это время она постоянно избивала дочь шнуром, руками и ногами за малейшие провинности, а также заставляла стоять в полуприсяди или планке на протяжении нескольких часов, оскорбляла, лишала пищи.

Кроме того, в 2016 и 2020 году женщина оформила опеку еще на двух девочек — 8 и 11 лет. Сейчас всех детей у нее изъяли. Следователи выясняют условия их содержания.

Ведомство возбудило уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствие также даст оценку действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По информации тг-канала «Борус», подозреваемая — соцработница. Женщина работала в центре «Надежда». Она также могла избивать и других своих детей. Были и другие наказания: по сведениям источника «Боруса», на Новый год, когда к женщине пришли родственники, она не пустила детей к столу и отправила спать. Также известно, что женщина заставляла приемных дочерей работать в чужих огородах.

UPD (18:48) По сведениям «Проспекта мира», в 2020 году женщину избрали депутатом Юрьевского сельсовета от партии «Единая Россия». В сельсовете есть две соцработницы из «Надежды», но по возрасту под описание подходит только Ирина Федотко.


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