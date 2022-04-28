«Пьяный» ребенок умер на прогулке с отцом в Норильске

Малолетний ребенок погиб в Норильске во время прогулки с отцом. В крови найден этиловый спирт.

«В Норильске во время прогулки с отцом скончался малолетний ребенок, в крови которого обнаружен этиловый спирт, обстоятельства устанавливаются», — говорится в отчете детского омбудсмена Красноярского края Ирины Мирошниковой

Когда именно умер ребенок, его пол и возраст не уточняются.

При этом в Следственном комитете «Проспекту мира» сказали, что наличие алкоголя в крови еще точно не установлено. Ведомство устанавливает причину гибели ребенка.