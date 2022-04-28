Новосибирские власти ищут подрядчика на ремонт Октябрьского моста за 2,2 млрд рублей

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Объявлен конкурс на ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске. Работы оцениваются в сумму свыше 2,2 млрд рублей.

Конкурс на ремонт Октябрьского моста Новосибирска объявило МКУ «Гормост». Работы должны пройти в три этапа — до конца 2024 года и оцениваются в сумму свыше 2,2 млрд рублей.



Подрядчику предстоит провести довольной большой список работ, в том числе ремонт дорожного полотна, тротуаров, опор, ограждения, освещения.

Конкурс объявлен 27 апреля, заявки принимаются до 13 мая.

Октябрьский (Коммунальный) мост был введен в эксплуатацию в 1955 году. В 2021 году прокуратура Новосибирской области заявила, что эксплуатация моста создает угрозу для участников дорожного движения.

«По результатам обследования моста, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное, — отмечалось в сообщении ведомства. — При этом капитальный ремонт моста не проводился. Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения».

Прокуратура в судебном порядке потребовала разработать проектно-сметную документацию на мост.