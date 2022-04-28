Восемь машин столкнулись в Кузбассе из-за пала травы. Есть жертвы

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Восемь машин столкнулись в Кузбассе из-за пала травы. Есть жертвы
28 Апр 2022, 13:21

В Кузбассе дым от горящих полей накрыл трассу. Из-за «нулевой видимости» на дорогах в двух авариях столкнулись восемь машин. Один человек погиб.

На трассе «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк», возле поселка Инской, произошло массовое ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области 28 апреля.

По данным ведомства, дым от горящих полей накрыл трассу. Столкнулись четыре автомобиля, следовавших в сторону Новокузнецка. Один человек погиб, еще один — получил травмы.

«Кроме того, примерно в то же время столкнулись еще 4 транспортных средства, двигавшихся в противоположном направлении по другой стороне дороги», — рассказали в полиции.

«Видимость нулевая». «Движение парализовано», — передают подписчики паблика «Инцидент Кузбасс».


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