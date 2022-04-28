Суд отпустил под домашний арест экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева

© Тимур Ханов. Сергей Проничев
Суд отпустил под домашний арест экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева
28 Апр 2022, 12:38

Новосибирский суд отпустил из СИЗО известного бизнесмена, экс-кандидата в мэры Сергея Проничева. Его обвиняют мошенничестве, он полностью отрицает вину.

Центральный райсуд Новосибирска изменил меру пресечения Проничеву с заключения под стражу на домашний арест, сообщила Тайге.инфо его адвокат Анжела Платонова 28 апреля. Она уточнила, что гособвинение уже представило всех своих свидетелей и доказательства, поэтому формальных причин содержания в СИЗО уже не было.

Прокуратура возражала против освобождения пожилого мужчины.

Проничева задержали в апреле 2021 года вместе с бывшим журналистом областного госканала «ОТС» Николаем Сальниковым по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела оказался медиаменеджер Евгений Кузьменко, который владел франшизой «Московского комсомольца» и подозревался в организации покушения на Якова Лондона, но позже стал свидетелем.

Сергей Проничев был основателем крупной компании «Сибирский бальзам», производившей крепкий алкоголь. В конце 2010-х он стал новосибирским представителем холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС), занимался общественной деятельностью в сфере ЖКХ.

Кузьменко, по версии следствия, мог передать Проничеву и Сальникову 1,5 млн рублей от 44-летнего депутата горсовета Новосибирска Александра Тарасова («Единая Россия»). Деньги предназначались за невыход новых фильмов о фигурантах сюжета Сальникова «История успеха ОПС „Успех“: из рэкетиров в депутаты», в котором говорилось о связях влиятельных единороссов с криминалом.

Факт мошенничества, как считают в полиции, заключается в том, что самих фильмов у Сальникова не было, и он брал деньги за несуществующий товар.

В феврале Центральный районный суд Новосибирска признал Сальникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело мужчины, который пошел на сделку со следствием, рассматривали в особом порядке без исследования доказательстве. В итоге его приговорил к 2 годам условно и штрафу в 50 тыс. рублей.

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