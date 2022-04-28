Часть продуктов на Алтае подорожала в три раза за 2,5 года

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Некоторые продукты в торговых сетях на территории Алтайского края резко подорожали за последние годы, сообщили в КПРФ. Среди товаров первой необходимости — овощи, сахар и яйца.

Депутаты заксобрания Алтайского края от КПРФ и активисты ЛКСМ из Рубцовска посетили торговые сети «Аникс», «Мария-ра», «Магнит», «Продукты для всех» и «Пятерочка» в Рубцовске. Они изучили цены на продукты первой необходимости, рассказали в крайкоме.



В «Пятерочке», например, репчатый лук стоил 69,99 рублей за 1 кг, мытый картофель — 99,99 рубля за 1 кг. В «Магните» 1 кг сахара нашли за 103 рубля, а гречку — за 153. При этом Алтайский край — крупнейший производитель гречихи в Росии.

В «Продукты для всех» 1 кг капусты обойдется в 93 рубля. В сети «Аникс» десяток яиц продается за 99 рублей.

«Для сравнения средние розничные цены на лук в России на 23 сентября 2019 года, по данным Росстата, составляли 25,8 рублей за 1 кг, а розничная цена на капусту в среднем составила 23 рубля за килограмм, — напомнили в КПРФ. — Если показатели 2019 года не кажутся вам убедительными, то в 2020 году за 103 рубля можно было купить более 3 килограмм сахара, а сейчас за эти деньги можно купить только килограмм сахара в „Магните“».

«Цены на товары первой необходимости выросли настолько, что разница видна невооруженным взглядом, а задачей депутатов было их зафиксировать. При провидении исследования во внимание не брались другие товары, например такие, как мясо и мясные полуфабрикаты. Как цены изменились в этом секторе даже страшно представить», — добавили коммунисты.

Активисты отправили составленные ими акты в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой «обратить внимание на ценообразование в этих торговых сетях».

