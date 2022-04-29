Восьмилетняя девочка умерла в Новосибирской области после того, как съела шоколадку

29 Апр 2022, 05:55

В Новосибирской области выясняют причины смерти восьмилетней девочки. Она умерла после съеденной шоколадки и приема лекарств.

В Болотнинском районе скончалась восьмилетняя девочка. Вечером семья купила сок, шоколадку и киндер-сюрприз. А уже утром ребенку стало плохо.

«Мы всей семьей потом шоколадку ели, все было в порядке», — рассказала «КП-Новосибирск» мать ребенка.

Утром девочка пожаловалась на головную боль, у нее поднялась температура, а также саднило горло, и мать дала ей жаропонижающее, которое ранее уже использовалось, а также обработала горло специальным спреем.

Ребенок остался дома в кровати, а менее чем через час девочка стала задыхаться, изо рта пошла пена, а потом скончалась. К приходу вызванного медика она была уже мертва.


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