Восьмилетняя девочка умерла в Новосибирской области после того, как съела шоколадку
29 Апр 2022, 05:55
В Болотнинском районе скончалась восьмилетняя девочка. Вечером семья купила сок, шоколадку и киндер-сюрприз. А уже утром ребенку стало плохо.
В Новосибирской области выясняют причины смерти восьмилетней девочки. Она умерла после съеденной шоколадки и приема лекарств.
В Болотнинском районе скончалась восьмилетняя девочка. Вечером семья купила сок, шоколадку и киндер-сюрприз. А уже утром ребенку стало плохо.
«Мы всей семьей потом шоколадку ели, все было в порядке», — рассказала «КП-Новосибирск» мать ребенка.
Утром девочка пожаловалась на головную боль, у нее поднялась температура, а также саднило горло, и мать дала ей жаропонижающее, которое ранее уже использовалось, а также обработала горло специальным спреем.
Ребенок остался дома в кровати, а менее чем через час девочка стала задыхаться, изо рта пошла пена, а потом скончалась. К приходу вызванного медика она была уже мертва.
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