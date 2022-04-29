Новосибирцев предупредили о выходе медведей из спячки

© кадр из видео минприроды региона
Новосибирцев предупредили о выходе медведей из спячки
29 Апр 2022, 06:23

Медведи вышли из спячки в Новосибирской области. Следы животных замечены в нескольких районах. Жителей региона просят быть осторожными.

«Бурый медведь обитает на территории 14 муниципальных районов Новосибирской области. В настоящий момент его следы зафиксированы в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Валерий Шрейдер. — В непосредственной близости от населенных пунктов выход бурого медведя пока не зарегистрирован, что дает основание полагать о достаточной кормовой базе в местах естественной среды обитания».

Дикие животные ведут активный образ жизни. Медведя уже даже удалось заснять на камеру.


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