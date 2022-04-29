Три новосибирца погибли при пожаре в жилом доме
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В Новосибирске сгорел частный дом. Известно о троих погибших.
Шлакоблочный дом загорелся по улице Тагильская в Калининском районе Новосибирска. Спасатели нашли в здании трех мертвых мужчин, сообщили в региональном управлении МЧС 29 апреля.
«Пожар на площади 9 кв. метров был локализован за 15 минут, еще через минуту сотрудники МЧС России объявили о ликвидации открытого горения. Предположительно, очаг возгорания находился в ванной комнате», — рассказали в ведомстве.
На месте работают следователи СК и дознаватели МЧС.
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