Три новосибирца погибли при пожаре в жилом доме

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В Новосибирске сгорел частный дом. Известно о троих погибших.

Шлакоблочный дом загорелся по улице Тагильская в Калининском районе Новосибирска. Спасатели нашли в здании трех мертвых мужчин, сообщили в региональном управлении МЧС 29 апреля.

«Пожар на площади 9 кв. метров был локализован за 15 минут, еще через минуту сотрудники МЧС России объявили о ликвидации открытого горения. Предположительно, очаг возгорания находился в ванной комнате», — рассказали в ведомстве.

На месте работают следователи СК и дознаватели МЧС.