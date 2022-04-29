Независимое издание для студентов открылось в Новосибирске

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Независимое издание для студентов открылось в Новосибирске
29 Апр 2022, 09:33

В Новосибирске открылось независимое издание «Гроза». Журналисты рассказывают о проблемах академической среды, возможностях для студентов и проводят расследования.

Независимый интернет-журнал «Гроза» запустился в Новосибирске. Об этом журналисты издания рассказали в соцсетях.

«Гроза» открылась в 2020 году в Казани, тогда медиа называлось «Ветер». В марте 2022-го его переименовали из-за претензии на владение товарным знаком. Издание освещало и продолжает освещать проблемы студентов, рассказывает о возможностях для них, проводит расследования и сообщает о том, что происходит в регионе, стране и мире.

«Да, мы расширяемся! Теперь „Гроза“ (а точнее „Грозы“) — это сетка региональных студенческих изданий. Первым городом мы выбрали Новосибирск — научную столицу Сибири. Новосибирская „Гроза“ не филиал и не франшиза — изданием будет заниматься всё та же знакомая вам редакция», — подчеркнули в редакции.

Издание отметило, что для казанских читателей ничего не изменится, журналисты продолжат «уделять столько же внимания академической среде в регионе, сколько уделяли все эти два года».


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