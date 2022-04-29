Зампреда бюджетного комитета новосибирского парламента лишили мандата из-за судимости

© Кирилл Канин. Валентин Сичкарёв
Зампреда бюджетного комитета новосибирского парламента лишили мандата из-за судимости
29 Апр 2022, 09:20

Новосибирское заксобрание лишило мандата Валентина Сичкарёва («Единая Россия»). Он был признан виновным в мошенничестве.

Заксобрание Новосибирской области лишило Сичкарёва мандата на сессии 29 апреля, сообщили в пресс-службе парламента. Решение принято из-за закона, по которому вступившее в силу решение суда по уголовному делу в отношении депутата является основанием для снятия полномочий.

После ухода Сичкарёва фракция «ЕР» сократилась до 43 депутатов. У КПРФ — 13, у ЛДПР — шесть, у «Новых людей» — три, у эсеров и РППСС — по два.

Чулымский районный суд признал Сичкарёва виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК (организация мошенничества в особо крупном размере). Также по делу проходили глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района Владимир Моисеев и директор ООО «Сельхозпрод» Виталий Кухта. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Все они получили по четыре года условно.

«Осужденные в декабре 2019 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств, выделенных ранее Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства (КФХ). Сичкарёв организовал совершение указанного преступления и руководил его исполнением, — говорили в прокуратуре. — Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере».

Ущерб был погашен.

Валентин Сичкарёв — депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» по округу №10, в который входят территории Коченевского и Чулымского районов. С 2005 года он четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре 2020-го.

На протяжении двух последних созывов Сичкарёв является зампредом бюджетного комитета. В беседе с Тайгой.инфо он заявлял, что полностью отрицает вину: «Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах».

Более того, как отметил депутат, сумма, которую ему вменяют в качестве ущерба, фактически осталась в бюджете.


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