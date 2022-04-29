Бизнес-центр эвакуировали в центре Новосибирска
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В центре Новосибирска эвакуирован крупнейший бизнес-центр. Сотрудники сообщили о пожарной тревоге.
Бизнес-центр «Кронос» эвакуирован в центре Новосибирска на улице Советская 29 апреля. Из здания вывели десятки людей, передает корреспондент Тайги.инфо.
Сообщается о том, что сработала пожарная тревога.
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