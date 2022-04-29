Как новосибирский бизнес не пускают к «импортозамещению»: «Фамилии конечных бенефициаров знаете? Даже не суйтесь»

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Российский бизнес может справиться с импортозамещением, но зачастую предприниматели сталкиваются с препятствиями со стороны чиновников, в том числе высокопоставленных. Об этом на конкретных примерах рассказал глава «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области Александр Зырянов. Ему пытался оппониторать депутат Госдумы, назвавший себя «государственным человеком».

Зырянов откровенно обозначил, с какими проблемами приходится сталкиваться отечественному бизнесу, включая лоббизм и бюрократию. Он выступил на форуме «Сообщество», который провели под эгидой Общественной палаты РФ.

Тайга.инфо приводит монолог эксперта с дополнительными пояснениями (видеозапись опубликована в соцсетях).

Онкология

В России не производятся онкопорты. Люди, которым необходима химиотерапия, умирают даже от разрушения вен. За границей есть онкопорты — вживляется в вену силиконовая прокладка, через кожу прокалывается, вены людям не портятся. Импортируем из Германии — оптовая цена 55 тыс. рублей.

[В Новосибирской области] нашли инвесторов, подготовили помещение [в Биотехнопарке], закупили комплектующие из Германии. Здесь начали производить, всё сертифицировали. 19 тыс. против 55 тыс. Качество соответствует, все больницы готовы брать. А дальше — конкретные люди, не буду их называть, в руководстве онкологических больниц в Москве сказали: «Ребят, даже не лезьте, даже не суйтесь. У нас с немцами всё хорошо, мы с ними работаем. Нам выгоднее у них брать по 55, чем у вас по 19».

5 тыс. портов лежит на складе. Сейчас я стал помогать ребятам — Белоруссия и Казахстан готовы забрать все сразу. В России не надо.

Коронавирус

Пандемия. Не хватает мощностей производить вакцины. «ПФК Обновление» в Новосибирске компания — ребята с нуля начали, своя торговая марка Renewal. Выходим на Москву, говорим: «Есть мощности, можем здесь в Новосибирске производить вакцину». [Отвечают]: «Ребят, вы с ума сошли. „Фармстандарт“, „Р-Фарм“ — фамилии знаете конечных бенефициаров, даже не суйтесь».

И я таких примеров могу рассказать не мало, потому что я с бизнесом напрямую контактирую.

<…>

На слова о конкретных корпорациях резко отреагировал депутат Госдумы от «ЕР» Александр Петров, возглавляющий подкомитет по вопросам обращения лекарств в думском комитете по здравоохранению. «Сегодня мы обеспечены производством [вакцин]. И это не только „Р-Фарм“ и „Фармстандарт“. Они первые инвестировали деньги, это да, 4 млрд рублей частником инвестировано туда. Поэтому говорить, что только „Р-Фарм“ и „Фармстандарт“ — это нечестно. <…> Можно информацию проверить — я же государственный человек».

«Я говорю не о сегодняшнем дне, а о том, когда стоял ажиотаж, — уточнил Зырянов. — И Новосибирск не получал в нужном количестве вакцину, потому что нам говорили, что не хватает объемов производства».

«Р-Фарм» основан Александром Репиком. Еще в 2014 году депутат ярославской облдумы Борис Немцов говорил о возможном конфликте интересов у местного губернатора, дочь которого работала в «Р-Фарме», которая, в свою очередь, получала госконтракты «без конкуренции».



«Фармстандарт» подконтролен Виктору Харитонину. Выпускник Новосибирского госуниверситета, его связывали с семьей вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Занимает 66 место среди российских миллиардеров, по версии журнала Forbes.

Логистика

Транспортно-логистический терминал мы сейчас строим в ПЛП. Крупнейший за Уралом — на 300 тыс. контейнеров в год. Это подпрограмма национального проекта, всё курирует [помощник президента рФ] Игорь Левитин. Сейчас мы понимаем, что, если раньше шло снабжение через Европу, Москву в Сибирь, то сейчас значительные грузопотоки пойдут с Китая через Новосибирск на Москву.

РЖД прогнозирует увеличение грузооборота в 3,5 раза. Просят увеличить [планы] до 1 млн контейнеров в год. Не вопрос — площадку подготовили, подвели дополнительные мощности. Инвестор говорит — у меня 5 млрд своих, 10 млрд мне сейчас необходимо в кредит, чтобы проект состоялся.

В принципе, у нас наполовину мобилизационная экономика, и, я считаю, это просто первоочередной проект, который надо делать срочно. Знаете, какую ему [инвестору] процентную ставку предлагают — 25%. И говорят: «А ты тарифом закрой». Он говорит: «Мне что, на 10 умножить тариф контейнеров?»

Никто не идет к Мишустину. Все, на кого я выходил, говорили: «А как мы пойдем? Там решат, что это наши интересы»

Самое смешное, что я сейчас бегаю, бьюсь, и все говорят, что это катастрофа, надо, конечно. Хотя бы 8% дайте ставку. Но никто не идет к [премьер-министру РФ Михаилу] Мишустину. Все, на кого я выходил, говорили: «А как мы пойдем? Там решат, что это наши интересы, раз мы за него просим». Единственный, кто согласился помочь — это Счетная палата, они сказали подготовить справку, и они зайдут с ней к [вице-премьеру] Белоусову.

Параллельно с этим примером — от нас уходят перевозчики. У нас останется в России 13% контейнеров от тех, которые у нас сейчас по территории ходят. Срочно нужны, как минимум, 100 тыс. штук. Ну обнулите вы ввозную ставку на них, чтобы люди могли срочно закупить. Через 2−3 месяца у нас просто… Сейчас читаю, что на Северо-Западе собственникам, вообще, уйдет 95% контейнеров.

Деревообработка

Kronospan — крупнейшая в мире, уникальная компания по деревопереработке. Встречался с ними, в Новосибирске хотели открыть филиал. И иностранец, не гражданин России, говорит: «Я не могу понять, почему вы так безобразно относитесь к своей стране и к экономике. Что вам мешало 10 лет назад объявить, что каждый год на 10% сокращаются квоты на вывоз необработанного леса и продукции из лес. За 10 лет весь мир бы пришел к вам с производством: домики, мебель, двери и все остальное делали бы у вас не территории».

Это конечный продукт, это НДС.

Если говорить об импортозамещении, о нашей продукции — у меня сомнений, что наши предприниматели всё сделают, нет никаких. Вопрос, готовы ли все чиновники от мала до велика думать именно о державе, помогать им, а не о других вещах. Не буду говорить, о каких — все понимают, о чем я.

Тайга.инфо