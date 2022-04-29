Пятилетняя девочка выпала из окна в Новосибирске

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В Новосибирске выясняют обстоятельства падения с четвертого этажа пятилетнего ребенка. Спасением жизни девочки занимаются врачи.

28 апреля пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома в Дзержинском районе. Полиция проводит проверку.



Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил НГС, что ребенок находится у них: «Врачи занимаются спасением ее жизни. У ребенка — множественные тяжелые повреждения. Еще раз призываем родителей быть ответственными за жизни своих детей!»