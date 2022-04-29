Пропавший в Новосибирске школьник вышел на связь
29 Апр 2022, 12:19
В Новосибирске пропал 12-летний школьник. На следующий день он вышел на связь, но его местоположение пока неизвестно.
12-летний Константин Слепухин пропал в Советском районе Новосибирска 28 апреля. «Не вернулся домой из школы», — сообщили волонтеры «Лизы Алерт».
29 апреля директор гимназии «Горностай» Ирина Путинцева сообщила журналистам, что, по сведениям от полиции, мальчик вышел на связь с отцом. Но местонахождение школьника пока неизвестно.
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