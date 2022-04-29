Жителя Иркутска оштрафовали за исполнение на улице песни про «солнечный круг»

Кировский райсуд Иркутска привлек в административной ответственности в виде штрафа Константина Абрикосова. За исполнение песни «Солнечный круг» его обязали заплатить штраф 15 тыс. рублей.

Мужчина был зафиксирован на видео 6 марта в группе людей, участвовавших в митинге и шествии против действий в Украине. Его привлекли за участие, сообщает правозащитный проект Заправка 38.



При этом, как отмечается в сообщении, лозунгов Абрикосов не кричал, «с плакатом не стоял, по ходу движения подпел детскую песню „Солнечный круг небо вокруг“», которая ему с детства нравилась.