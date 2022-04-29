Жителя Иркутска оштрафовали за исполнение на улице песни про «солнечный круг»
29 Апр 2022, 13:01
Мужчина был зафиксирован на видео 6 марта в группе людей, участвовавших в митинге и шествии против действий в Украине. Его привлекли за участие, сообщает правозащитный проект Заправка 38.
Кировский райсуд Иркутска привлек в административной ответственности в виде штрафа Константина Абрикосова. За исполнение песни «Солнечный круг» его обязали заплатить штраф 15 тыс. рублей.
Мужчина был зафиксирован на видео 6 марта в группе людей, участвовавших в митинге и шествии против действий в Украине. Его привлекли за участие, сообщает правозащитный проект Заправка 38.
При этом, как отмечается в сообщении, лозунгов Абрикосов не кричал, «с плакатом не стоял, по ходу движения подпел детскую песню „Солнечный круг небо вокруг“», которая ему с детства нравилась.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Иркутянка расчленила мужа топором и сожгла останки в печи Уехавшая из Алтайского края о разрушениях в Харькове: Хорошо, что муж не застал всего этого Мука и гречка подорожали на четверть, а рис — в полтора раза: как меняются цены в магазинах Новосибирска Депутаты предложили лишить статуса регоператора «Экологию-Новосибирск» из-за мусорного коллапса Жителя Иркутска оштрафовали за исполнение на улице песни про «солнечный круг»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo