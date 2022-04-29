Иркутянка расчленила мужа топором и сожгла останки в печи

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Жительнице Иркутска предъявлено обвинение в убийстве бывшего мужа. Она его разрубила топором, а потом частично сожгла останки.

По данным следствия, 59-летняя жительница Иркутска в ходе ссоры ударила топором по голове бывшего супруга. 62-летний мужчина скончался на месте преступления.



«Женщина расчленила тело потерпевшего, после чего спрятала часть фрагментов тела в разных местах в ограде своего дома, остальное сожгла в печи. 13 апреля женщина заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга. В ходе осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови, а также человеческие останки», — говорится в сообщении следствия.