Десятки домов сгорели в Новосибирской области

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В новосибирском городе Болотное сгорели 13 домов. Есть пострадавший. Причиной, по версии МЧС, стало неосторожное обращение с огнем.

В Болотном сгорели 13 домов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

По данным МЧС, пожар уничтожил 10 жилых и 3 нежилых дома общей площадью 618 квадратных метров, траву и придомовые территории в 3,7 гектара. Пострадавших нет. 22 погорельца, из которых 6 детей, разместились у родственников. К пожару привело неосторожное обращение с огнем.

«Огонь перебросился на остальные здания от одного из домов. К тушению также подключились и те пожарные, кто был в это время на выходных. По предварительным данным есть пострадавший — один из пожарных, его доставили в больницу», — передает паблик «АСТ-54».

Напомним, что сейчас в Новосибирской области действует режим повышенной пожароопасности 4 класса, связанный с неблагоприятными погодными условиями — высокими дневными температурами и отсутствием дождей. И такие условия, по данным областного МЧС и синоптиков, сохранятся в регионе минимум до 3 мая.



UPD (14:23) Пожары также случились и в поселке Молот Коченевского района — там сгорели 6 жилых и 4 нежилых частных дома, в селе Суздалка Доволенского района сгорели 7 жилых домов, в рабочем поселке Мошково — 2 частных дома и надворные постройки.