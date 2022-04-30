СМИ: из отделения неонатологии роддома в Чите увольняется весь медперсонал

© pixabay.com
СМИ: из отделения неонатологии роддома в Чите увольняется весь медперсонал
30 Апр 2022, 09:50

Двое врачей и медсестры увольняются из отделения неонатологии одного из роддомов в Чите. Оно может закрыться.

Двое врачей и медсестры увольняются из отделения интенсивной терапии и реанимации новорождённых роддома на Шилова в Чите, что означает закрытие отделения, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«С 1 мая из отделения увольняются два высококлассных врача — Васеева Елена Владимировна и Стремилова Татьяна Анатольевна», — рассказал один из собеседников издания.

По словам второго источника, две медсестры уже уволились, еще двое уволятся 11 мая и несколько — в конце месяца.

«И всё, отделения больше нет», — добавил собеседник.

В январе 2022 года из отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых (ОРИТ) новорождённых городского роддома ушла старшая медсестра Яна Сергеева, обладательница титула «лучшая медсестра России». В конце января заведующая отделением Татьяна Короленко также уволилась. Главным врачом городского роддома №1 в Чите в мае 2021 года стала Елена Фалько. В сентябре 2021 года из роддома уволились трое заведующих отделениями: завотделением оперативной диагностики Елена Кошмелёва, завотделением УЗ-диагностики Оксана Овсейчук и завотделением патологии беременности Елена Митрошина.


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