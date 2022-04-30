Четыре дома загорелись в Красноярском крае. В одном из них взорвался газовый баллон

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Четыре дома загорелись в Красноярском крае. В одном из них взорвался газовый баллон
30 Апр 2022, 13:16

В красноярском селе сгорели четыре частных дома. В одном из них взорвался газовый баллон. Погибла пенсионерка. Пожар начался из-за пала травы.

Тело 70-летней женщины обнаружили во время пожара в доме Гмирянка Рыбинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю 30 апреля.

По данным полиции, загорелись четыре жилых дома. Возгорание сухой травы произошло от стихийного зольника, который организовали местные жители. В результате огонь перешёл на жилой дом, в котором находился баллон с бытовым газом. Погибшая женщина пыталась тушить соседский дом.

Краевое управление МЧС опубликовало новое обращение к красноярцам, которые отправились на свои дачи и садовые участки: «Что вы творите! Не хватает людей, чтобы ликвидировать пожары в Емельяновском районе! Там зафиксировано максимально большое количество пожаров на данный момент». Количество возгораний в Красноярском крае пошло на десятки

В регионе также горят дачи в деревне Таскино Емельяновского района Красноярского края, в Зеленогорске для тушения пожаров применили железнодорожный состав, а чтобы остановить возгорание в Гмирянке задействовали авиацию, передает «Борус».

С 29 апреля на большей части края введен особый противопожарный режим. Он предполагает ряд ограничений, в том числе на посещение лесов и использование открытого огня.


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