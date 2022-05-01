Накопитель отходов комбината группы «Илим» загорелся под Братском

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Накопитель отходов комбината группы «Илим» загорелся под Братском
01 Май 2022, 10:38

В Иркутской области загорелся накопитель отходов братского комбината лесопромышленной группы «Илим». Чиновники утверждают, что экологических последствий не будет.

Пожар произошел на шламонакопителе целлюлозно-бумажного комбината «Группы Илим» под Братском. Площадь возгорания достигала 1 тыс. кв. метров, сообщили в мэрии Братска.

«Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью для работников предприятия и жителей Братска нет. Возгорание не несет опасности для лесных массивов», — утверждает глава города Сергей Серебренников.

Место возгорания локализовано. За ночь площадь пожара сократилась с 1 тыс. до 600 кв. метров. Но продолжающийся штормовой ветер не дает возможности ликвидировать очаг, уточнили в мэрии.

Планируется усиление пожарной группировки, отметил Серебренников.

В 1992 году «Илим» основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Сейчас АО «Группа Илим» — один из ведущих производителей целлюлозно-бумажной продукции в России и в мире. В состав группы входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината и два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск, Иркутск, Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях.

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