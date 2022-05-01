Пожар подобрался к аэропорту Красноярска

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Природные пожары продолжаются в Красноярском крае. К Минусинску отправили специальный поезд. Дым наблюдается и возле аэропорта Красноярска.

Красноярский аэропорт встречает гостей запахом гари, сообщили Тайге. инфо читатели, прилетевшие в город 1 мая. В районе также наблюдается сильная задымленность.

Дым из леса было видно прямо с территории аэропорта.

На въезде в Красноярск так

Кроме того, на юге края лесной пожар подобрался к населенному пункту Зеленый Бор на территории Минусинска, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«По предварительным данным пострадавших и погибших нет. К месту направлен пожарный поезд, так же в готовность приводится авиация МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Тушение в Минусинске осложняется порывистым ветром.

По данным «Авиалесохраны», площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 234 до 778 га.