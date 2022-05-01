Вертолет разбился в Забайкалье

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Вертолет разбился в Забайкалье
01 Май 2022, 11:21

В Забайкальском крае разбился вертолет. Сообщается о погибшем.

Вертолет упал на аэродроме в забайкальской Могоче. Очевидцы сообщают об одном погибшем, сообщил телеграм-канал «Сейчас в Чите».

На месте уже работают пожарные.

По данным источника РИА Новости, один человек погиб, еще один пострадал «при жесткой посадке» Ми-8 на аэродроме.

(новость дополняется)


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