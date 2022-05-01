Подполковник из Бурятии заставлял подчиненных скидываться на ремонт его кабинета

© pixabay.com
Подполковник из Бурятии заставлял подчиненных скидываться на ремонт его кабинета
01 Май 2022, 13:41

В Бурятии офицера медицинской службы признали виновным в превышении полномочий. Он вымогал деньги у подчиненных на ремонт кабинета и госпиталя.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело подполковника медицинской службы запаса Максатбека Молдобекова. Его обвиняли по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с причинением тяжких последствий), говорится на сайте суда.

«Подполковник требовал от подчиненных деньги на проведение ремонта в служебном кабинете Молдобекова и иных помещениях госпиталя. Всего Молдобекову передано 3,57 млн рублей», — рассказали подробности в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил Молдобекова к штрафу в размере 80 тыс. рублей. В пресс-службе уточнили, что офицер компенсировал ущерб потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, в феврале 2020 года тот же кяхтинский суд признавал Молдобекова виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) — полицейские остановили его машину ночью, у мужчины нашли признаки опьянения. Из решения суда также следовало, что в июне 2019 года и в январе 2020 года он «неоднократно привлекался к административной ответственности в области дорожного движения и подвергался административным наказаниям в виде штрафов».


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
01 Май, 14:57
Водка начала дорожать в Новосибирске
01 Май, 14:31
Уголовное дело возбудили после крушения Ми-8 в Забайкалье
01 Май, 14:26
Самолет упал в Красноярском крае
01 Май, 14:10
Кладбище загорелось в Красноярском крае
01 Май, 13:41
Подполковник из Бурятии заставлял подчиненных скидываться на ремонт его кабинета
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования