Подполковник из Бурятии заставлял подчиненных скидываться на ремонт его кабинета

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В Бурятии офицера медицинской службы признали виновным в превышении полномочий. Он вымогал деньги у подчиненных на ремонт кабинета и госпиталя.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело подполковника медицинской службы запаса Максатбека Молдобекова. Его обвиняли по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с причинением тяжких последствий), говорится на сайте суда.

«Подполковник требовал от подчиненных деньги на проведение ремонта в служебном кабинете Молдобекова и иных помещениях госпиталя. Всего Молдобекову передано 3,57 млн рублей», — рассказали подробности в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.



Суд приговорил Молдобекова к штрафу в размере 80 тыс. рублей. В пресс-службе уточнили, что офицер компенсировал ущерб потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, в феврале 2020 года тот же кяхтинский суд признавал Молдобекова виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) — полицейские остановили его машину ночью, у мужчины нашли признаки опьянения. Из решения суда также следовало, что в июне 2019 года и в январе 2020 года он «неоднократно привлекался к административной ответственности в области дорожного движения и подвергался административным наказаниям в виде штрафов».