Кладбище загорелось в Красноярском крае

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Пал травы перекинулся на кладбище в Красноярском крае. Власти решили провести опашку территории только после инцидента. Фото.

Огонь перекинулся на Дороховское кладбище в городе Назарово. Об этом сообщили в мэрии 1 мая.

Огонь удалось потушить, уточнили в администрации, предупредив, что во время уборки на кладбище надо соблюдать правила противопожарной безопасности.

«На месте дежурит машина пожарной охраны. В ближайшее время будет проведена опашка территории вдоль лесного массива», — отметили в мэрии.

В Красноярском крае действует особый противопожарный режим, и разведение огня запрещено.