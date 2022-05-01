Кладбище загорелось в Красноярском крае
© t.me/nazarovoofficially
Пал травы перекинулся на кладбище в Красноярском крае. Власти решили провести опашку территории только после инцидента. Фото.
Огонь перекинулся на Дороховское кладбище в городе Назарово. Об этом сообщили в мэрии 1 мая.
Огонь удалось потушить, уточнили в администрации, предупредив, что во время уборки на кладбище надо соблюдать правила противопожарной безопасности.
«На месте дежурит машина пожарной охраны. В ближайшее время будет проведена опашка территории вдоль лесного массива», — отметили в мэрии.
В Красноярском крае действует особый противопожарный режим, и разведение огня запрещено.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo