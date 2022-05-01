Самолет упал в Красноярском крае
01 Май 2022, 14:26
В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет. Сообщается об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.
Легкомоторный самолет упал в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По предварительным данным, один человек погиб.
UPD (19:10) Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте, самолет рухнул в районе деревни Голубевка Манского района. На борту было два человека.
Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo