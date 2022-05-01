В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет. Сообщается об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.

Легкомоторный самолет упал в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По предварительным данным, один человек погиб.

UPD (19:10) Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте, самолет рухнул в районе деревни Голубевка Манского района. На борту было два человека.

Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).