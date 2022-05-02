Автомобиль сбил подростка на самокате в центре Новосибирска
© пресс-служба ГИБДД по НСО
В центре Новосибирска иномарка наехала на 17-летнего подростка на самокате. Его с травмами увезли в больницу.
28-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил 17-летнего пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть улицы Серебренниковской в центре Новосибирска, сообщил отдел пропаганды ГИБДД по городу.
«В 21:45 водитель 1994 года рождения двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома 20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода», — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Уголовное дело возбудили после гибели девочки в канализации в Канске Еще один солдат из Красноярского края погиб в Украине Автомобиль сбил подростка на самокате в центре Новосибирска Священники были в разбившемся самолете в Красноярском крае Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 59
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo