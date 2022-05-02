Автомобиль сбил подростка на самокате в центре Новосибирска

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В центре Новосибирска иномарка наехала на 17-летнего подростка на самокате. Его с травмами увезли в больницу.

28-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил 17-летнего пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть улицы Серебренниковской в центре Новосибирска, сообщил отдел пропаганды ГИБДД по городу.

«В 21:45 водитель 1994 года рождения двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома 20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода», — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.