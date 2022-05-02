Уголовное дело возбудили после гибели девочки в канализации в Канске

02 Май 2022, 10:16

Тело девочки нашли в септике около частного дома в Канске. Возбуждено уголовное дело.

Тело восьмилетней девочки нашли в септике около частного дома в Канске. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.

«По версии следствия, днем 1 мая девочка гуляла на улице. Через некоторое время ребенок не вернулся домой, в связи с чем родители и родственники организовали ее поиски. Тело девочки обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике, расположенном рядом с его домом», — рассказали в СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным прокуратуры, семья погибшей характеризуется как благополучная. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации септика и ограничении доступа к нему посторонних.


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