Уголовное дело возбудили после гибели девочки в канализации в Канске
02 Май 2022, 10:16
Тело девочки нашли в септике около частного дома в Канске. Возбуждено уголовное дело.
Тело восьмилетней девочки нашли в септике около частного дома в Канске. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.
«По версии следствия, днем 1 мая девочка гуляла на улице. Через некоторое время ребенок не вернулся домой, в связи с чем родители и родственники организовали ее поиски. Тело девочки обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике, расположенном рядом с его домом», — рассказали в СК.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
По данным прокуратуры, семья погибшей характеризуется как благополучная. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации септика и ограничении доступа к нему посторонних.
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