Новосибирский тракторист поджигал поля горящей бороной по заданию директора

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В Новосибирской области поймали тракториста, который поджигал траву на поле. Он делал это по указанию директора одной из компаний.

Сотрудники лесоохраны поймали водителя трактора, который двигался по полю с горящей бороной. Он поджигал сухую траву в Ордынском районе, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.



«На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне. В условиях жаркой погоды и порывистого ветра подобные палы создают угрозу перехода огня на жилые строения», — рассказали в ведомстве.

Водитель признался, что поджигал поля по указанию «директора» одной из компаний Ордынского района. Теперь фирме грозит протокол по п. 2 ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). По ней предполагается штраф до 400 тыс. рублей.