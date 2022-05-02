Дымка с запахом гари заволокла Новосибирск

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Дымка с запахом гари заволокла Новосибирск
02 Май 2022, 11:46

Центр Новосибирска заволокло дымкой с запахом гари. В регионе действуют ландшафтные пожары.

Жители Новосибирска пожаловались на запах гари. Город охватила дымка.

По данным сайта Windy.com, в районе Новосибирска, Барнаула и Кемерова наблюдается повышенная концентрация углекислого газа.

По данным сайта космического мониторинга, 2 марта под Новосибирском в районе Колывани и острова Медвежий действовали пожары общей площадью около 1,2 тыс. га. Также термоточки зафиксированы в Коченевском районе и западных районах области.


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