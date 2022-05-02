Новосибирское правительство создало новое госпредприятие для своего гаража

© Наталья Гредина. Правительство Новосибирской области
Новосибирское правительство создало новое госпредприятие для своего гаража
02 Май 2022, 13:14

Новосибирский губернатор Андрей Травников решил создать отдельное госпредприятие для автотранспортного обслуживания себя и подчиненных. Раньше этим занималось «Хозяйственное управление», руководство которого сменилось после скандала с закупками, приуроченными к визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Травников подписал постановление облправительства о реорганизации госучреждения «Хозяйственное управление». Из него решили выделить новое ГБУ «Автотранспортный комбинат», говорится в опубликованном документе.

«Наделить ГБУ НСО „Автотранспортный комбинат“ полномочиями в сферах автотранспортного обслуживания деятельности губернатора, заместителей губернатора, заместителей председателя правительства, правительства, администрации губернатора и правительства, законодательного собрания, государственных органов Новосибирской области, исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, а также деятельности государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных управлению делами», — сказано в постановлении.

При этом остальные функции по материально-техническому обеспечению работы правительства сохранятся за «Хозяйственным управлением», в котором теперь установлена штатная численность в 425 человек.

ГКУ «Хозяйственное управление» возглавляет бывший руководитель администрации Мочищенского сельсовета Валерий Ковалёв. Его предшественник Евгений Ташкин и бывший управделами правительства Вадим Бобырь лишись должностей после скандала с закупками, приуроченными к визиту премьер-министра Михаила Мишустина. В частности среди товаров оказались женские сланцы, банные веники и другие предметы на сумму свыше 1 млн рублей, после чего пресс-секретарь чиновника заявил, что правительство России не просило новосибирские власти ни о каких закупках и не согласовывало их.


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