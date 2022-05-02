Природные пожары подступили к красноярским селам

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Степной пал подступил к двум красноярским поселениям. Жителей готовят к эвакуации. Ранее МЧС объявляла об отсутствии опасности. Фото. (обновляется)

Природные пожары подошли к селам Знаменка и Лугавское в Минусинском районе Красноярского края 2 мая. Об этом сообщает местное издание «Взгляд инфо».

В сообществе «Подслушано в Абакане» утверждают, что в районе Лугавского горит лес, а огонь доходит уже до самого поселения. «Помощи толком не какой, тут вертолетом тушить надо, не одна пожарка не поможет, огонь по деревьям, еще ветер сильный», — отметили очевидцы.

Жителей Знаменки и Лугавского готовят к эвакуации, передает «Взгляд»: «По улицам [Лугавского] ездят патрульные автомобили с громкоговорителями, предупреждая об этом жителей. Пункт временного размещения при возможной эвакуации подготовлен в селе Селиваниха».

Кроме того, санаторий «Сосновый бор» в Кривинском бору Минусинского района временно закрыт из-за и угрозы задымления, рассказал в своем телеграм-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что «действует два пала в Минусинском районе на общей площади 90 га». «Угрозы нет», — утверждали в телеграм-канале ведомства.

Трасса Р-257 «Енисей» сейчас перекрыта в районе пересечения с автомобильной дорогой на подъезде к селу Знаменка, уточнили в МВД. В сторону Кызыла проезда нет, колонна из автомобилей выстроилась до самого Минусинска, перед «Взгляд».

UPD (17:46) В правительстве края рассказали, что на месте работает «7 единиц техники и 35 человек личного состава минусинской полиции». «Жителей ближайших населенных пунктов готовят к эвакуации. В Доме культуры села Селиваниха открыли пункт временного размещения», — добавили авторы официального аккаунта правительства во «ВКонтакте».

UPD (18:08) «Борус» со ссылкой на очевидцев сообщает, что огонь уже отступил от села Лугавское после небольшого дождя. Эвакуация также не проводится.

UPD (18:17) Режим ЧС введен в Минусинском районе из-за пожара, сообщили в правительстве Красноярского края. «За несколько часов удалось снять угрозу нескольким населенным пунктам. Огонь​ распространился на площади 250​ га», — утверждают власти.

«​В работах уже задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники.​ Сейчас группировку сил наращивают.​ В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей сел Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации», — добавили в правительстве.​​

UPD (18:38) В ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнили, что возле Знаменки действует именно лесной пожар на площади 250 га, а также пал травы размером 40 га. «Из-за угрозы распространения в готовности к эвакуации жителей автобусы», — уточнили в ведомстве.

«Тушение осложняют порывы ветра до 15 м/с. К тушению пожара привлечено 114 человек и 31 единица техники, функционирует межведомственный штаб. Работал вертолет Ми-8 МЧС России, совершил восемь сливов воды объемом 24 тонны. Из Красноярска направлен борт Бе-200 ЧС», — рассказали в МЧС.

UPD (18:57) Телеграм-канал «Инцидент Абакан» опубликовал впечатляющее видео пожаров в Минусинском районе Красноярского края (мы запикали маты, хотя автора можно понять).

UPD (19:30) ГУ МЧС по Красноярскому краю опубликовало комментарий начальника Игоря Лисина. Говорит, что в регионе «сохраняется сложная пожароопасная обстановка».

«Проводится работа по поиску и задержанию виновников пожаров», — добавил он.

UPD (19:55) Угроза населенным пунктам в Минусинском районе снята, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Фото vk.com/abakan_pro, t. me/vzglyad_info и t. me/mvd24