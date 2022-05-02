Пожары подошли к железной дороге в Омской области
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Палы травы охватили район железной дороги в Омской области. Жители рассказали о выгоревших участках около магистрали. Видео.
В Москаленском районе Омской области ландшафтные пожары перекинулись на территорию около железной дороги. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Омск».
«Железная дорога вся… ужас», — рассказала автор видео, которое опубликовало сообщество.
«Один из автомобильных переездов через жд пути закрыт», — уточнили в «Омском гражданском объединении».
В ГУ МЧС по Омской области сообщили, что горела трава на открытой территории на площади 2 тыс. га.
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