Пожары подошли к железной дороге в Омской области

© t.me/incident55

Палы травы охватили район железной дороги в Омской области. Жители рассказали о выгоревших участках около магистрали. Видео.

В Москаленском районе Омской области ландшафтные пожары перекинулись на территорию около железной дороги. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Омск».

«Железная дорога вся… ужас», — рассказала автор видео, которое опубликовало сообщество.

«Один из автомобильных переездов через жд пути закрыт», — уточнили в «Омском гражданском объединении».

В ГУ МЧС по Омской области сообщили, что горела трава на открытой территории на площади 2 тыс. га.

