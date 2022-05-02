Как в Кузбассе издевались над клиентами ребцентра: от избиений и кличек до шокеров и «оральных действий»

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В Кемеровской области начался суд над сотрудниками реабилитационного центра, которых обвиняют в истязаниях и доведении до самоубийства. Тайга.инфо узнала подробности дела и поговорила с жертвами.

Если не можешь самостоятельно справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, можно просто набрать в гугле «реабилитационный центр»: выпадет множество сайтов с центрами на любой вкус, в любом регионе России. Но вместо помощи можно получить месяцы истязаний. «Подопечные» и их родственники не всегда могут привлечь к уголовной ответственности руководство и сотрудников подобных рехабов, но иногда им это удается.

Юргинский горсуд начал рассматривать громкое дело директора реабилитационного центра «Путь жизни» Артема Ефремова и четверых его сотрудников.

Их обвиняют в незаконном лишении свободы, повлекшем смерть или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 127 УК) и тяжком вреде здоровью с использованием оружия (пункт «з» ч. 2 ст. 111 УК). Ефремову также вменили организацию истязаний (ч. 3 ст. 33, пункты «а», «е» ст. 117 УК), доведение до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Всего в деле около 20 эпизодов.

Тайга.инфо поговорила с клиентами рехаба «Путь жизни» и родственниками, которых следствие признали потерпевшими, а также ознакомилась с материалами уголовного дела.

Часть 1

Пристегнули на 21 день и дали бутылку для мочи

Томич Владимир Гирин уже не сможет прийти на суд над директором «Пути жизни». Он умер 19 октября 2020 года. Через три месяца после того, как ему удалось выбраться из реабилитационного центра. Его историю, кроме материалов уголовного дела, помогли рассказать племянница Татьяна Буйневич и заявление, которое он успел отправить в прокуратуру и СК.

В первый раз Владимир Гирин запил в 2019 году, когда тяжело заболела его жена. Он попросил родственников помочь, и те, по совету знакомых, нашли в Томске реабилитационный центр «Равновесие». Заключили договор, и Владимир провел там три месяца. Ему действительно помогли — все это время Гирин вел дневник, записывал, что с ним происходит и как с ним работает психолог. Но после того, как Владимир вышел из центра, у него умерла жена, и он снова запил.

Гирин вернулся в «Равновесие», но на этот раз почувствовал себя хорошо уже через два месяца, да и дома скопилось много дел. У Владимира было свое ИП, он водил такси. Он хотел уйти из центра, но руководство не отпускало его, а потом и вовсе заявило, что состояние у него якобы такое, что его переведут в другой центр. Узнать так ли это, и согласны ли на перевод его родственники Владимир узнать не мог, так как телефон, согласно правилам, у него забрали.

Вечером 10 мая 2020 года в комнату, где лежал на кровати Владимир, зашел старший смены Александр и сказал собирать вещи. Гирину приказали выйти во двор и сесть в машину с двумя незнакомыми мужчинами крепкого вида. Куда и зачем его везут, Владимиру не сказали, но он понял, что его переводят в другой центр. Гирин понимал, что сопротивляться бесполезно, с двумя сопровождающими ему не справиться. Одного из мужчин звали Виктор, другого — Илья. Илья оказался директором другого реабилитационного центра под названием «Равенство». Владимир спросил мужчин, в какой центр его везут, и Илья с усмешкой сказал: «Проскоково-сити». Не переживай, говорили мужчины, хороший центр. С душем и сауной.

В центр они приехали около полуночи. Владимира обыскали и отвели к директору ребцентра «Путь жизни» Артему Ефремову. По словам Гирина, от него потребовали подписать договор на неопределенный срок пребывания в центре — «в зависимости от динамики и поведения». Вариантов отказаться у мужчины не было, ему намекнули, что за отказом последует избиение.

В двадцатиметровой комнате, куда привели Владимира, стояло десять трехъярусных кроватей. Мужчину положили на одну из них, прямо на грязное белье, и сразу приковали за правую ногу и руку. Распоряжение о том, что мужчину надо приковать к кровати, отдал сам директор «Пути жизни» Артем Ефремов, говорится в материалах уголовного дела.

«Желая подавить волю Гирина к сопротивлению и пресечь действия, направленные на реализацию возможности покинуть ООО „Путь жизни“ и, тем самым, продолжить извлечение прибыли за его содержание, Ефремов, действуя умышленно, согласованно с [сотрудниками Артемом] Вилкиным и [Равилем] Шагивалеевым <…> дал указание Вилкину и Шагивалееву <…> пристегнуть Гирина к кровати с помощью металлических цепей в помещении ООО „Путь жизни“. <…> [Они] пристегнули Гирина к спинке нижнего яруса кровати за руку и за ногу, застегнув звенья цепей металлическими замками», — считает следствие.

В туалет его не водили, рядом с кроватью поставили бутылку с водой и емкость для мочи

В таком положении Владимир Гирин пробыл несколько 21 день. В туалет его не водили, рядом с кроватью поставили бутылку с водой и емкость для мочи. Никто за это время с ним не разговаривал, так как за это могли наказать. Вместе с Владимиром в таком же положении были еще два человека. В комнате не было ни телевизора, ни радио, ни календаря. Помыться, выйти в другие комнаты или на улицу не позволяли. Потом цепь сняли, но все равно еще долго не выпускали из комнаты. На воздух Гирин смог выйти, только когда у него случился сердечный приступ из-за пониженного давления. Его увезли в больницу, сделали флюорографию и кардиограмму, но, как писал Гирин в заявлении в полицию, никто из врачей не спросил его документы. Позже у семьи мужчины потребовали оплату за доставку в больницу и лекарства.

Семье приходилось платить и за питание. Кормили, если не наказан, три раза в день, но плохо. Гирин пишет в своем заявлении в правоохранительные органы: «Кормили нас три раза в день. Но очень плохо. В основном, кашами и хлебом. И чай. За все время пребывания в этом центре, с мая по середину августа, сладкий чай дали только два раза. Могли просто не кормить. Сказать, что все наказаны. Или просто не давать хлеба. Говорили, что его нет, а если кто-то что-то спрашивал, сразу применяли наказание. Хлеб не покупали, пекли сами. Но постоянно что-то заканчивалось. То мука, то дрожжи. А в магазин за покупками никто из администрации не ходил, поэтому вся группа неделю оставалась без хлеба. Завоз продуктов был 17 числа каждого месяца. И если продукты съедали, то дополнительно ничего не покупали. Ждали следующего завоза. Поэтому люди постоянно ходили голодные».

Клички и издевательства с сексуальным подтекстом

Сотрудники центра называли подопечных только по кличкам. И только матом. Гирину дали прозвище «Старый». «Ни фамилий, ни имен. Только клички. Матом писали даже на доске, когда вывешивали на всеобщее обозрение информацию о людях, проходивших их реабилитацию», — вспоминал Гирин.

Рассказать о том, что происходит в центре, Владимир Гирин никому не мог. Все разговоры происходили только в присутствии директора центра Артема Ефремова. Если человек проговаривался, то его жестоко наказывали. Например, как узнала Тайга.инфо, один парень попытался рассказать родным про условия содержания — после этого ему придумали унизительную кличку и стали постоянно издеваться. Одна из пыток называлась «носить друга». Под «другом» подразумевалась сумка, которую нельзя было оставлять без присмотра ни на минуту. Если сумку крали, то человека наказывали.

«Так, директор центра Артем Ефремов дал указание старшему смены украсть сумку, — говорится в заявлении Гирина в правоохранительные органы. — И потом они заставили парня написать обязательство, что если тот еще раз „потеряет друга“, то вынужден будет совершить оральное действие с членом всех мужчин, находящихся в центре. И все мужчины должны будут совершить с ним сексуальное действие в анальное действие в анальное отверстие. Чем закончилась история, я не знаю, но другой парень, как при нем Ефремов звонил кому-то в центр и давал указание, чтобы сумку украли снова».

«У меня не было сил жить в таком аду»

Последней каплей для Владимира Гирина стал его день рождения — 18 августа. Мужчина смог договориться со своими родственниками, чтобы провести его дома. Родственники согласились, но нужно было отпроситься у директора Артема Ефремова. Ефремов, по его словам, ответил, что никуда его не отпустит и что тот еще не один свой праздник проведет в центре. В итоге на день рождения Владимир получил только видеопоздравление от родственников. Позже он узнал, что директор ребцентра Ефремов убедил его родственников в том, что Владимиру пока рано возвращаться домой.

«В день своего рождения я плохо себя чувствовал. У меня болело сердце. Я понимал, что выбраться из центра мне не суждено. И я не видел выхода из ситуации. И не хотел жить. Я не помню, как действовал. Помню, что пошел на кухню и что там есть ножи. Я не отдавал отчета своим действиям, все было как в тумане. Я ударил себя пять раз. У меня не было сил жить в таком аду. Что было потом, я помню плохо. Помню, что меня кто-то обматывал бинтами. И что меня повезли в больницу», — рассказывал Гирин.

О том, что Владимир попал в больницу с ножевыми ранениями, его родственники узнали сразу. Как вспоминает племянница Владимира Татьяна Буйневич, директор ребцентра говорил, что ничего страшного не случилось, просто «небольшая потеря крови».

«Меня в тот момент в Томске не было, поэтому в больницу в Юргу поехали моя мама и еще одна наша родственница Катя. Вместе с ними поехал и Ефремов, — рассказала Татьяна Буйневич. — Катя поднялась в реанимацию вместе с Ефремовым, хотя врач сказал, что пройти может только один человек. Как его туда пустили, не ясно. И когда они зашли, Володя очнулся, увидел Ефремова и испугался. Дядя особо никого не боялся, но тут, описывала мне Катя, был такой испуг в глазах, что она сразу поняла: что-то не так. Ефремов в тот день ни на секунду их не оставлял, поэтому Володя и не мог ничего нам рассказать. На следующий день Кате удалось попасть к Володе без Ефремова. И он тогда сказал: пожалуйста, не отправляйте меня обратно в этот центр. И начал ей перечислять, что с ним там произошло».

После выписки Гирин смог вернуться домой и сразу начал звонить в полицию и рассказывать о жизни в реабилитационном центре «Путь жизни», о том, что там незаконно удерживают людей. Полицейские тогда отказались его слушать, и только одна сотрудница решила принять заявление. 28 августа 2020 года к нему пришел участковый, взял показания и направил на судебно-медицинскую экспертизу. И на этом все закончилось.

Параллельно Владимир Гирин стал вспоминать имена, адреса и телефоны родственников тех ребят, которые еще оставались в реабилитационном центре. Ему удалось позвонить нескольким родителям, он попытался уговорить их забрать детей. Некоторые к нему не прислушались, некоторые забрали, но большую часть людей директор центра Ефремов успокоил, сказав им, что все нормально и что в центре никого не пытают.

Всего через три дня после визита участкового Гирину пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Полицейские утверждали, что провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина в центре был по собственной воле и что «в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось».

«Как следует из объяснений директора центра Ефремова, старшего смены [Алексея] Луневского и жителей центра <…> Гирин нанес себе ножевое ранение вскоре после того, как посмотрел видеопоздравление с днем рождения от своей сестры, которая ранее обещала приехать на его день рождения и забрать его в Томск, — утверждается в постановление об отказе. — Но не приехала. А только прислала ему видеопоздравление. В данном видеопоздравлении она поздравляет Гирина с днем рождения с добрыми пожеланиями, без какого-либо провокационного подтекста. Исходя из вышеизложенного, следует, что факты, указанные в сообщении Гирина, не нашли своего подтверждения, в данном случае отсутствует событие какого-либо преступления».

Владимир и его племянница продолжили писать заявления с требованием возбудить дело на директора ребцентра «Путь жизни» Артема Ефремова и его сотрудников за «незаконное лишение свободы, издевательства, истязание и доведения до попытки самоубийства». 19 сентября в «Путь жизни» пришли полицейские и сотрудники Росгвардии, они освободили 19 человек.

Часть 2

«Поставили на колени и стали бить электрошокером»

Среди освобожденных молодых людей был и парень по имени Сергей, которого в реабилитационном центре несколько раз избивали, в том числе током. Молодой человек провел там два года.

Истории попадания Сергея в центр ничем не отличается от истории Владимира Гирина. В сентябре 2018-го его мать обратилась к директору «Пути жизни» Артему Ефремову с просьбой помочь ее сыну справиться с наркозависимостью. Тот потребовал платить по 25 тыс. рублей за каждый месяц реабилитации. 14 ноября 2018 года Ефремов доставил Сергея в ребцентр, там его пристегнули к кровати за руки и ноги. Так он провел целый месяц. В итоге он согласился начать реабилитацию в центре и подписал договор с Ефремовым, но это не спасло его от наказаний и пыток.

Как следует из материалов уголовного дела, Сергея зачастую били и унижали. Например, буквально через месяц реабилитации, вечером 24 декабря, Ефремов застал его прыгать раздетым в сугроб.

Кроме того, молодого человека каждый месяц по ночам по 10 раз заставляли переписывать конспекты Герберта Спенсера «Своеволие». Некоторые он писал по шесть часов. Иногда к ноге Сергея пристегивал 16-килограммовую гирю, которую молодой человек должен был носить весь день. А под предлогом оздоровительных мероприятий от него и других ребят требовали обливаться холодной водой, отжиматься и приседать по 1000 раз.

Но самым страшным было, когда Сергея избивали палкой и проводили через него ток. Согласно материалам уголовного дела, 1 марта 2019 года Ефремов вместе со своими сотрудниками приказал Сергею лечь на пол и стал его бить. Ефремов наносил удары палкой по ногам, а затем обмотал Сергею пальцы на руках и ногах проводом, подключенным в розетку, и стал прижигать его током. 30 сентября Ефремов снова избил Сергея. В этот раз он нанес ему «не менее 20 ударов кулаками и ногами, обутыми в обувь, по лицу, голове и туловищу», считает следствие. Затем сотрудники центра поочередно ударили Сергея электрошокером по ногам и ягодицам. Следующее избиение произошло 2 января 2020 года, когда Ефремов вместе со своими сотрудниками замотал скотчем руки и ноги Сергея, говорится в материалах дела. После этого Сергея опять несколько раз били электрошокером. В марте 2020-го ему сковали руки за спиной, поставили на колени и избили палкой, добавив несколько раз электрошокером.

Сергей не мог рассказать об избиениях маме. При каждом разговоре с родителями присутствовал сотрудник центра или директор. По словам пострадавших, они держали рядом резиновый молоток или электрошокер.

«Моя мама догадывалась, что со мной что-то не так. Но понимаете, я за эти два года с ней говорил всего три раза, — отметил Сергей. — Два раза на Новый год и третий, когда дядя Вова (Владимир Гирин) ей позвонил. Мама тогда решила проверить и позвонить мне. По нашему разговору я понял, что она хочет меня забрать. И она все-таки приезжала, но мне этого даже не сказали. Директор центра Артем Ефремов сделал так, что они развернулись и ушли. Он сказал, что я плохо себя веду и что мне нужен еще один год реабилитации. Третий. Вывел во двор двух человек, парня и девушку, и те подтвердили все слова директора».

Сергей вспоминает, что после освобождения из центра 19 сентября 2020 года он весил всего 57 кг. Его могли вызволить на месяц раньше — в тот день, когда Владимир Гирин нанес себе увечья, 18 августа. После того как Владимира увезли в больницу, их всех положили спать в девять вечера. А позже Сергей узнал, что ночью приезжал участковый с другими полицейскими. Они вернулись только через месяц, но уже со списком и стали всех освобождать.

Канистра с гравием и коллективное избиение женщин

Шокером в центре «Путь жизни» били не только Сергея. Таким же пыткам, как следует из материалов дела, подвергались еще двое подопечных: Николай и Герман. Сотрудники центра, как считает обвинение, по указанию Ефремова на протяжении получаса прикладывали к телу Германа электрошокер. Кроме того, к голове мужчины скотчем привязывали десятилитровую канистру с гравием и песком и заставляли носить несколько часов. Зимой Германа вывели раздетым и с пристегнутой к ноге гирей в тридцатиградусный мороз, облили водой и заставили прыгать в сугроб.

Николаю же, в целях «реабилитации», надели на плечи металлическую цепь с пристегнутыми к ней блинами от штанги весом по 27,5 кг. Затем изолентой привязали к левой ноге шокер и на протяжении девяти часов били Николая электрическим разрядом. А на следующий день Николая снова били электрошокером, но уже в области левой и правой кистей. Кроме того, ему на шею надели деревянный предмет в форме мужского полового члена.

Били в центре не только мужчин. Женщины в «Пути жизни» также подвергались насилию. Следствие считает, что директор ребцентра Артем Ефремов заставлял избивать людей не только своих сотрудников, но и других «подопечных». Так, в ночь с 13 по 14 сентября 2020 года Ефремов под угрозой физического насилия заставил другого подопечного привязать девушку, которая тоже там находилась, скотчем к столу, а затем Ефремов потребовал от каждого, кто находится в центре, нанести девушке по пять ударов по ягодицам скрученным проводом. После этого Ефремов приказал одному из подопечных ударить девушку электрошокером по голеням, а в конце истязаний один из сотрудников вручил девушке горшок с цветком, заставив держать его всю ночь.

При этом Ефремов продолжал все это время наносить удары ногами по ягодицам и плечам девушки, говорится в материалах дела. На следующий день девушке надели картонную коробку и замотали лицо скотчем.

Еще одну женщину, в качестве наказания, завернули в два матраса, связали скотчем и поставили в угол на несколько часов. Через несколько часов она упала в обморок, а чтобы привести ее в чувство Ефремов приказал другим зависимым привести ее в чувство мухобойкой, выяснило следствие.

Периодически сотрудники заставляли женщин таскать с собой канистры с гравием и песком по два-три дня. Выполнять по тысяче приседаний и обливаться холодной водой.

«Очень хочу приехать на суд и посмотреть Ефремову в глаза»

В 2019 году тот же суд в Юрге уже рассматривал уголовное дело, которое касалось сотрудников ребцентра «Путь жизни». Тогда волонтера ребцентра Дмитрия Пермяков которого обвиняли в смерти одного из постояльцев по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Он вину свою признал и рассказал, что проводил по приказу директора Артема Ефремова с постояльцем «профилактику», под которой сам понимал «физическое воздействие».

Пермяков избивал постояльца руками в боксерских перчатках и ногами. Сначала он не выстоял ударов и сел на тумбу, затем под градом новым сполз на бетонный пол — там Пермяков добивал его в голову. Но и на этом не всё — избитого пристегнули наручниками к скобе для боксерской груши и продолжили избивать. Когда же его отстегнули, Пермяков нанес ему больше 10 ударов резиновой палкой. Смерть наступила «от травматического шока», сказано в решении суда.

Тогда же в суде в качестве свидетеля допросили Артема Ефремова. Он утверждал, что никаких за все время существования центра не было никаких жалоб от пациентов, все находились в центре добровольно, но в определенной изоляции. Ефремов признал, что сказал подчиненным «провести терапевтическую беседу», но якобы речь не шла о насилии. Он утверждал, что в день убийства его в центре не было, а когда он вернулся, увидел «обмякшего» мужчину, у которого «изо рта шла пена». Тогда Пермяков получил девять лет колонии, а Ефремов смог избежать наказания.

Сейчас сам Артем Ефремов в том же суде оказался на скамье подсудимых вместе со своими сотрудниками. Потерпевшими признаны несколько подопечных его центра, которые в разные годы находились на «реабилитации». Некоторые из них были освобождены из заточения только благодаря усилиям Владимира Гирина и его племянницы. Они надеются, что Артем Ефремов не избежит наказания, как это было в 2019 году.

«Я жду справедливого приговора в отношении Артема Ефремова и ребят, которые находятся вместе с ним, — сказал один из потерпевших. — Я очень хочу приехать на суд и посмотреть Ефремову в глаза. Я надеюсь, ему не удастся избежать уголовного срока, как это было в 2019 году».

Лидия Симакова специально для Тайги.инфо

Иллюстрации Дианы Днепр

