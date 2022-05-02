Уголовное дело возбудили после пожара под Минусинском

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за крупного лесного пожара в Минусинском районе. Следствие даст оценку работе оперативных служб и чиновников.

«2 мая на территории Минусинского лесничества обнаружен лесной пожар, площадь горения которого в настоящее время составляет 250 га (из них 80 га верховым), имелась угроза населенному пункту Знаменка, которая в настоящее время снята, — рассказали в краевой прокуратуре. — В районе объявлен режим ЧС, подготовлены пункты временного размещения для возможной эвакуации населения, погибших и пострадавших нет, фактов уничтожения имущества не допущено».



Уже возбуждено дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем).

«В ходе проверки будет дана оценка работе оперативных служб и иных лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию лесного пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону», — подчеркнули в ведомстве.

Природные пожары подошли к селам Знаменка и Лугавское в Минусинском районе Красноярского края 2 мая, писала Тайга.инфо. Поселения готовили к эвакуации, а федеральную трассу «Енисей» частично перекрыли.