Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 60

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

09:59 В кузбасском поселке городского типа Яшкино граффити с российским триколором выцвело и стало похоже на бело-сине-белый флаг. Фото Тайге.инфо прислали читатели.

Главное на утро 3 мая



• Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето в Евросоюзе на введение эмбарго в отношении российских энергоносителей, сообщает ZDF со ссылкой источник. Запрет на поставки обсуждается в рамках шестого пакета санкций ЕС.



• Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23.

«России [по итогам сезона] будет присвоен коэффициент, равный наименьшему, которые клубы заработали за последние пяти сезонов, то есть 4,333 балла», — отметили в УЕФА. Эти баллы влияют на то, сколько клубов смогут представлять страну в еврокубках на следующий сезон.

Кроме того, сборную России отстранили от участия в Лиги наций. УЕФА также отклонила заявки страны на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Российский футбольный союз заявил о несогласии с решением и планирует иск в Спортивный арбитраж.

• В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три сотрудницы. Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, а также стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования.



• «Интеррос» Владимира Потанина приобрел независимую российскую процессинговую компанию United Card Services. «Сделка была осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы „Интеррос“ и прошла согласование в ФАС и в Банке России», — сказано в сообщении корпорации.

Юрлицо United Card Services — АО «Компания объединенных кредитных карточек». Ее с апреля 2022 года возглавляет Александра Борсук, а до этого ей руководил британец Джон Бэйлисс. Выручка в 2021 году составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 930 млн.

Ранее «Интеррос» выкупил долю Олега Тинькова в банке «Тинькофф». Причем Тиньков заявил, что это сделка стала следствием давления со стороны администрации президента Р Ф Владимира Путина, которая в противном случае якобы пригрозила национализировать банк.

«Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника — ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров», — заявил бизнесмен. Он также подчеркнул, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали, что ему следует опасаться за свою жизнь, и пошутил, что, хотя он пережил лейкемию, возможно, «Кремль его убьет».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.