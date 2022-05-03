Новосибирский ботсад ввел плату за вход

© vk.com/csbgsbras/Виктория Трошкина
Новосибирский ботсад ввел плату за вход
03 Май 2022, 05:45

Ботанический сад Сибирского отделения РАН ввел плату за вход на территорию. В 2016 году учреждение уже пыталось это сделать, но прокуратура признала решение незаконным.

Центральный Сибирский ботанический сад с 1 мая ввел плату за вход и въезд на территорию научного учреждения. Об этом сообщили «Родные берега» со ссылкой на прейскурант на входе в учреждение и приказ его директора Виктора Чепиноги.

«В целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы института и в соответствии с 23.1 устава института: утвердить с 1 мая 2022 года прейскурант цен на экскурсионные услуги, представляемые ЦСБС СО РАН», — сказано в документе.

Въезд для автобусов и свадебных автомобилей стоит 1 тыс. рублей, для микроавтобусов — 500 рублей, легковых машин — 250 рублей. Вход для взрослых теперь обойдется в 50 рублей, а для детей — в 30 рублей.

Еще в 2016 году дирекция ботсада пыталась ввести плату. Тогда вход для взрослых сделали по 25 рублей, для детей — по 10 рублей. Въезд транспорта оценивали от 200 до 1 тыс. рублей. Но прокуратура незаконными ограничения на прогулки по территории ботсада, составляющей более 7,8 млн кв. метров.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
03 Май, 05:45
Новосибирский ботсад ввел плату за вход
03 Май, 05:30
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 60
02 Май, 18:24
Уголовное дело возбудили после пожара под Минусинском
02 Май, 17:35
Как в Кузбассе издевались над клиентами ребцентра: от избиений и кличек до шокеров и «оральных действий»
02 Май, 16:15
Пожары подошли к железной дороге в Омской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования