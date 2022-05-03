Новосибирский ботсад ввел плату за вход

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Ботанический сад Сибирского отделения РАН ввел плату за вход на территорию. В 2016 году учреждение уже пыталось это сделать, но прокуратура признала решение незаконным.

Центральный Сибирский ботанический сад с 1 мая ввел плату за вход и въезд на территорию научного учреждения. Об этом сообщили «Родные берега» со ссылкой на прейскурант на входе в учреждение и приказ его директора Виктора Чепиноги.

«В целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы института и в соответствии с 23.1 устава института: утвердить с 1 мая 2022 года прейскурант цен на экскурсионные услуги, представляемые ЦСБС СО РАН», — сказано в документе.

Въезд для автобусов и свадебных автомобилей стоит 1 тыс. рублей, для микроавтобусов — 500 рублей, легковых машин — 250 рублей. Вход для взрослых теперь обойдется в 50 рублей, а для детей — в 30 рублей.

Еще в 2016 году дирекция ботсада пыталась ввести плату. Тогда вход для взрослых сделали по 25 рублей, для детей — по 10 рублей. Въезд транспорта оценивали от 200 до 1 тыс. рублей. Но прокуратура незаконными ограничения на прогулки по территории ботсада, составляющей более 7,8 млн кв. метров.

