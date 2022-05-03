Новосибирский подросток умер от отравления неизвестным веществом
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В Новосибирске 14-летний мальчик погиб от отравления неизвестным веществом. Следственный комитет начал проверку.
«Предварительно установлено, что 30 апреля 2022 года трое несовершеннолетних находились во дворе дома по улице 3-й Черкасский переулок в Кировском районе Новосибирска. Один из них вдохнул пары неустановленного вещества из газового баллона, после чего ему стало плохо», — рассказали в региональном управлении СК РФ.
Сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка.
СК начал доследственную проверку.
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