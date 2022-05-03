Отходы производства загорелись в Красноярске
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Крупный пожар произошел в Красноярске. МЧС сообщило о возгорании отходов производства в районе «Красфармы».
Столб дыма поднялся над Свердловским районом Красноярска, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Они также рассказали, что был слышен звук, похожий на «небольшой хлопок».
«В районе „Красфармы“ горят отходы производства, — передает НГС24 со ссылкой на МЧС. — Работают 4 автоцистерны и 12 пожарных. Площадь предварительно 100−150 квадратов».
«Красфарма» называет себя крупнейшей российской химико-фармацевтической производственной компанией.
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