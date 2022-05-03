«Сибирский Ленин» Иван Смирнов. От борьбы за революцию до расстрела

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Первый председатель Сибревкома, который руководил всей Сибирью после Гражданской войны, был обвинен в подготовке убийства Сергея Кирова из тюрьмы. Тайга.инфо вспоминает историю революционера и оппонента Сталина, поддерживавшего Льва Троцкого.

Иван Смирнов был первым председателем Сибревкома. О его пути в революцию и работе в Сибири рассказал главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив», доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

— Иван Смирнов родом из крестьян Рязанской губернии, учился в Москве в городском училище. В 1899 году в 18 лет вступил в РСДРП. Тогда это была единая партия, без разделения на большевиков и меньшевиков, а когда после второго съезда РСДРП в Лондоне произошло ее разделение, и он примкнул к большевикам. Партийная работа захватила Ивана Смирнова целиком, но заниматься ей пришлось нелегально. То есть приходилось переезжать из города в город, скрываясь от царской охранки.

За 17 лет Ивана Смирнова семь раз арестовывали, шесть лет он провел в тюрьмах и четыре года — в ссылках. Одна из них была в Иркутскую губернию, три другие — в Нарымский край.



— Когда Смирнов впервые попал в Нарымский край и чем он там занимался?

— В первый раз Иван Никитич был отправлен в Нарымский край в 1910 году за принадлежность к петербургской организации РСДРП. Жил в селе Колпашево и занимался организаций побегов других ссыльных. Следует отметить, что царская ссылка хоть и была суровой, но ссыльные жили не за колючей проволокой, как в сталинские времена, и могли заниматься не только охотой и чтением книг (как например Ленин в Шушенском), но и политикой. Например, весной 1912 года в Нарыме прошел съезд политических ссыльных, где Иван Смирнов возглавлял делегацию ссыльных из Колпашева. А летом того же года он сам сбежал из ссылки. Поводом послужил предполагаемый арест за участие в демонстрации в Колпашеве с дальнейшей отправкой в Туруханский край.

После странствий Смирнов оказался в Ростове-на-Дону, а потом в Харькове, где продолжил заниматься подпольной политической деятельностью. Но вскоре его опять поймали и в 1913 году вновь выслали в Нарымский край. Там его судили за участие в демонстрации и приговорили к одному месяцу заключения в крепости. Он освободился и отправился сперва в Красноярск, затем в Москву, где активно участвовал в создании подпольной социалистической организации. Но вскоре его деятельность была раскрыта, и он уже в третий раз был сослан в Нарымский край.

Шла Первая мировая война и в 1916 году Ивана Смирнова мобилизовали в армию. Но пока он дожидался отправки в Томск, создал в Нарыме организацию под названием Военно-социалистический союз для ведения антивоенной агитации среди солдат. В Томске они и встретил Февральскую революцию.

— Как сложилась его жизнь после февраля 1917 года?

— После Февральской революции он стал председателем Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. А томский гарнизон тогда был для Сибири своеобразным Кронштадтом — радикальной военной силой, в том числе и из-за деятельности «Военно-социалистического союза». В августе 1917 года он выехал в Москву, где возглавил им же организованное большевистское издательство «Волна». Но, несмотря на то, что Иван Никитич уже уехал в Москву, в Томской губернии он был избран в Учредительное собрание по списку большевиков.

В Москве он стал членом Московского военно-революционного комитета, то есть того органа, который занимался подготовкой и руководством вооруженным восстанием в октябре 1917 года. А летом 1918 года по партийной мобилизации отправился на Восточный фронт воевать против чехов и эсеров.

Вскоре он стал политическим руководителем 5-й Красной Армии, одновременно руководил большевистским подпольем на Урале и в Сибири. То есть [Михаил] Тухачевский был командармом, а Смирнов — политическим руководителем армии, которая разгромила адмирала Колчака. Имеются также сведения о том, что именно Смирнов, будучи членом Реввоенсовета 5-й Красной Армии и председателем Сибревкома отправил в Иркутск директиву о расстреле Колчака.

Когда Урал был освобожден от колчаковских армий, в Челябинске создали орган для руководства территориями Урала и Сибири — Сибревком. Иван Смирнов его и возглавил.

— Именно тогда он и получил прозвище «сибирский Ленин»?

— Да. Поскольку Сибревком был своеобразным дубликатом Совнаркома в Сибири с соответствующими полномочиями, его руководитель мог по праву именоваться «сибирским Лениным». Но несмотря на это, у него был серьезный конфликт с Лениным.

— И по какому поводу?

— Иван Никитич поддержал Троцкого, который тогда выступил против Ленина. Его исключили из Центрального комитета партии. Но, когда начались выборы в новый ЦК, более сотни делегатов X съезда партии вписали его имя в избирательный бюллетень в качестве члена ЦК. Это было время еще относительно свободных дискуссий и относительной партийной демократии — в сталинские времена подобное было бы невозможно.

— Чем он запомнился на посту председателя Сибревкома?

После освобождения Сибири от «белых» перед Сибревкомом стояли разнообразные задачи: организация власти на местах, налаживание продовольственного дела, подавление крестьянских восстаний, военные вопросы и даже международные дела. Трудно назвать отрасль жизни Сибири в те годы, которой бы не занимался Сибревком.

Свирепствовал тиф, железная дорога была разрушена, регулярное продовольственное снабжение городов отсутствовало, партизанские отряды в Сибири грозили превратить ее в Гуляй-Поле, за Байкалом находились крупные белогвардейские силы и японские интервенты, по сибирским лесам скрывались остатки вооруженных колчаковцев. Необходимо было налаживать нормальную жизнь. И всем этим занимался Сибревком, решая текущие задачи и занимаясь распределением кадров и финансов по сибирским губерниям. Следует также упомянуть, что Иван Никитич Смирнов принимал участие и в создании Дальневосточной Республики, участвовал в борьбе с Унгерном.

Кроме того Иван Никитич с конца 1918 года возглавлял еще и Сибирское бюро ЦК РКП (б) — высший партийный орган в Сибири. В 1920 — 1921 годы Сиббюро кроме внутрипартийной работы занималось внутриполитическими и экономическими проблемами, распределяло кадры, проводило работу среди бывших партизан Гражданской войны. Последняя задача была одной из сложнейших: в Сибири было примерно 150 тыс. партизан и нельзя было допустить возникновения сибирской «махновщины». Хотя, конечно, полностью решить эту проблему не удалось, и пришлось вооруженным путём бороться и с Роговым, и с Плотниковым, и с Шишкиным — сибирскими «махновцами». А ведь были еще и Колыванское, и Бухтарминское, а потом и Западно-Сибирское восстание.

— Как сложилась карьера после Сибревкома?

— Он занимал различные посты, начиная с ответственного секретаря Петроградского губкома РКП (б). Если верить воспоминаниям Троцкого, Иван Смирнов даже рассматривался как претендент на должность генерального секретаря партии, то есть на то место, на котором оказался Иосиф Сталин. Затем он вошел в состав президиума Высшего совета народного хозяйства, где руководил управлением военной промышленности, а в 1923 году был назначен народным комиссаром почт и телеграфов.

Но поскольку он поддерживал все эти годы Троцкого, то в 1927 году на XV съезде ВКП (б) за принадлежность к троцкистской оппозиции его исключили из партии и вскоре отправили в ссылку в Армению. Через год он написал заявление об отходе от оппозиции и ему предоставили возможность вновь вернуться в партию и занять ответственные посты. Но он продолжил сопротивление сталинскому курсу в партии и государстве, и в 1933 году был арестован.

Хотя Смирнов находился в тюрьме, его обвинили в подготовке убийства Сергея Кирова (напомним, что его убили в декабре 1934 года) и даже придумали схему, как он из тюрьмы умудрился руководить покушением, отправляя шифрованные письма оставшимся на свободе товарищам. В итоге в 1936 году его приговорили к расстрелу. Были репрессированы и его родственники.

— Кто-нибудь из родных «сибирского Ленина» выжил?

— Его дочь — Елена Ивановна, чтобы не попасть в детдом, бежала из Москвы в Мариинск, где была в ссылке ее старшая сестра. Потом она работала учителем истории в новосибирском Академгородке, защитила кандидатскую диссертацию.

А внучка Ивана Никитича — Наталья Дмитриевна Зольникова стала доктором исторических наук и занималась историей старообрядцев. Ее муж — академик Николай Николаевич Покровский также был сослан в Сибирь в хрущевские времена. Но это уже совсем другая история.

Подготовил Владимир Кузменкин