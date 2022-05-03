Шестилетнюю девочку с травмами нашли под окнами трехэтажки в Новосибирске

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Шестилетнюю девочку с травмами нашли под окнами трехэтажки в Новосибирске
03 Май 2022, 08:33

В Новосибирске под окнами трехэтажного дома нашли шестилетнюю девочку. У нее сломан позвонок. На мать ребенка составили административный протокол.

В Новосибирске 6-летнюю девочку нашли травмированной под окнами трехэтажки. ЧП произошло в Дзержинском районе. Ребенка отвезли в больницу, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Врачи диагностировали у нее закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом тела 11 позвонка, — рассказал собеседник редакции. — Мама девочки стоит на учете как неблагополучный родитель».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию уточнили, что поводят проверку.

«Прибывшим инспектором ПДН ОП № 5 „Дзержинский“ УМВД России по городу Новосибирску в отношении матери малолетней составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавили в полиции.

Ведомство также уведомило о своих решениях все службы системы профилактики Дзержинского района.


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