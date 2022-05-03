Первого детеныша косули заметили в Прибайкальском нацпарке с начала года
© t.me/zapovednoe_pribaikale
В Прибайкальском национальном парке заметили первого с начала года детеныша косули. Обычно они появляются на свет только в начале июня.
Первого детеныша косули в 2022 году заметили в Прибайкальском нацпарке. Новорожденного малыша обнаружил руководитель одного из участковых лесничеств, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
«Это стало неожиданной новостью для научных сотрудников природоохранного учреждения, так как обычно в регионе косулята появляются на свет в конце мая-начале июня, — рассказали в нацпарке. — Отел косуль приурочен к устойчивому переходу ночных температур выше 0 градусов по Цельсию».
Это способствует тому, чтобы телята, первые две недели после рождения лежащие в одиночестве, не замерзали, добавили в пресс-службе «Заповедного Приабайкалья».
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Первого детеныша косули заметили в Прибайкальском нацпарке с начала года Шестилетнюю девочку с травмами нашли под окнами трехэтажки в Новосибирске Отходы производства загорелись в Красноярске Новосибирский подросток умер от отравления неизвестным веществом Заблокированная Тайга.инфо осталась лидером по цитируемости
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo