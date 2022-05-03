Первого детеныша косули заметили в Прибайкальском нацпарке с начала года

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Первого детеныша косули заметили в Прибайкальском нацпарке с начала года
03 Май 2022, 09:29

В Прибайкальском национальном парке заметили первого с начала года детеныша косули. Обычно они появляются на свет только в начале июня.

Первого детеныша косули в 2022 году заметили в Прибайкальском нацпарке. Новорожденного малыша обнаружил руководитель одного из участковых лесничеств, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

«Это стало неожиданной новостью для научных сотрудников природоохранного учреждения, так как обычно в регионе косулята появляются на свет в конце мая-начале июня, — рассказали в нацпарке. — Отел косуль приурочен к устойчивому переходу ночных температур выше 0 градусов по Цельсию».

Это способствует тому, чтобы телята, первые две недели после рождения лежащие в одиночестве, не замерзали, добавили в пресс-службе «Заповедного Приабайкалья».


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