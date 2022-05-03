Труп мужчины нашли на берегу Оби под Новосибирском

03 Май 2022, 15:52

В Новосибирске на берегу Оби нашли тело мужчины. Следственный комитет начал проверку.

Новосибирца нашли мертвым возле садового общества «Зеленый мыс 2» на берегу Оби, сообщает «Инцидент».

По данным паблика, на теле мужчины не было «видимых признаков насильственной смерти».

Следственный комитет начал проверку. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и примут соответствующее решение.


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