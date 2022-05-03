Труп мужчины нашли на берегу Оби под Новосибирском

Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова Алексей Мазур

Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.