Красноярского адвоката арестовали за восклицательный знак

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В Красноярске на 10 суток арестовали адвоката Николая Мунского. Поводом стал его пост с красным восклицательным знаком и надписью «Умное голосование».

Центральный районный суд Красноярска отправил адвоката Николая Мунского под административный арест на 10 суток. Ему вменили публикацию «запрещенной символики» в социальных сетях (ч. 1 статьи 20.3 КоАП), передают «Сетевые свободы.

По данным тг-канала, в защиту Мунского вступил адвокат Владимир Васин и направил жалобу в краевой суд.

«Из материалов дела стало известно, что сотрудники ФСБ регулярно читают соцсети адвоката, называя этот процесс оперативно-розыскным мероприятием „получение компьютерной информации“», — добавляют «Сетевые свободы».

В марте 2022 года профиле адвоката во ВКонтакте обнаружили иллюстрацию от 18 августа 2021 года, содержащую красный восклицательный знак и надпись «Умное голосование».

