Хакасский военнослужащий отделался штрафом за избиение следователя

04 Май 2022, 06:04

Военнослужащий из Хакасии признан виновным в нападении на военного следователя. Он приговорен к штрафу, а ранее его судили за самоволку.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел дело старшего сержанта запаса Айдына Кара-Сала. Его обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК (причинение насилия представителю власти), говорится в карточке дела.

«С целью предотвратить вызов супруги в следственный орган Кара-Сал оскорбил сотрудника военного следственного отдела, после чего ударил его входной дверью по голени, толкнул и нанес удар ногой в область колена», — рассказали в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил Кара-Сала к штрафу в 50 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Кроме того, из картотеки Абаканского гарнизонного суда следует, что в марте Айдына Кара-Сала признали виновным по ч. 4 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы сроком более месяца). Он отсутствовал с 30 августа по 8 октября 2021 года, уточнили в пресс-службы военных судов Сибири.

По делу об оставлении части Кара-Сал получил шесть месяцев колонии условно. Приговор обжалован.


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