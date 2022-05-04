Площадь лесных пожаров в Сибири выросла в полтора раза за день
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Лесные пожары разрастаются в регионах Сибири. Худшая ситуация складывается в Иркутской области и Хакасии.
Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье выросла до 5,7 тыс. га, следует из данных «Авиалесохраны» на 4 мая. Сутками ранее сообщалось о 3,4 тыс. га горящего леса.
В Хакасии площадь пожаров выросла с 1,2 тыс. до 2,1 тыс. га. В Иркутской области — с 816 га до 2 тыс. га.
В Красноярском крае огонь охватил более 500 га леса, в Туве — около 400 га.
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