Уголовные дела возбудили из-за пожаров в Новосибирской области

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Уголовные дела возбудили из-за пожаров в Новосибирской области
04 Май 2022, 08:41

В Новосибирской области за неделю случилось более 1,4 тыс. пожаров. В трех районах сгорели дома. Возбуждены уголовные дела.

В Новосибирской области завели уголовные дела из-за пожаров, сообщает НГС со ссылкой на начальника ГУ МЧС Новосибирской области Виктора Орлова.

«Органами дознания по фактам данных пожаров в Доволенском, Коченевском районах, городе Болотном возбуждены уголовные дела по статье 168 УК РФ — уничтожение и повреждение имущества по неосторожности», — рассказал Орлов.

В районах сгорели жилые дома и хозяйственные постройки. По словам главы управления МЧС, в регионе третью неделю подряд отмечается рост количества пожаров.

«За отчетный период ликвидировано 1636 пожаров. Из которых 1441 — горение мусора и сухой растительности, что составляет 88% от общего количества пожаров за отчетный период. На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим», — уточнил Орлов.

Он также добавил, что за неделю в регионе сгорели 27 жилых зданий, из которых 6 — неэксплуатируемые, 17 дачных и 37 хозяйственных зданий. В Новосибирской области также увеличилось число лесных пожаров. Сейчас леса горят в Каргатском, Куйбышевском и Северном районах области.


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