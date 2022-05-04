Пикеты против сноса Речного вокзала ради многоэтажек прошли в Барнауле

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Пикеты против сноса Речного вокзала ради многоэтажек прошли в Барнауле
04 Май 2022, 08:17

Пикеты против сноса Речного вокзала прошли в Барнауле. На его месте хотят построить многоэтажку.

Комсомольцы провели одиночные пикеты за сохранение здания Речного вокзала. Об этом сообщили в крайкоме ЛКСМ 4 мая.

«Речной вокзал — памятник советского модернизма 80-х годов (хоть юридически и непризнанный), — отметили в организации. — Как только у нас появилась возможность проводить одиночные пикеты, мы сразу же взялись напомнить компании „Селф“ о недопустимости сноса здания Речного вокзала. На протяжении прошлой недели мы провели одиночные пикеты с различными лозунгами».

Речной вокзал нужно сохранить и отреставрировать, считают комсомольцы.

Компания «Селф», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит известному барнаульскому девелоперу Нодару Шонии. Фирма регулярно получает госконтракты, их общая стоимость превышает 16 млрд рублей. «Селф», в частности, строил школы, детские сады, а также реконструировал художественный музей и продавал квартиры прокуратуре.

Кроме того, Шония — один из учредителей федерации бокса Алтайского края вместе с бывшим начальником Барнаульского юридического института МВД Александром Андреевым. Сейчас он возглавляет Дальневосточный юридический институт МВД.


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