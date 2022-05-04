Уголовное дело завели после того, как красноярка оставила маленькую дочь одну на улице

В Красноярске ночью нашли пятилетнюю девочку, которая гуляла ночью одна. Полиция возбудила уголовное дело.

Прохожие заметили пятилетнюю девочку, которая одна гуляла в четыре часа утра на улице Гусарова в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 4 мая.

30 апреля житель Октябрьского района сообщил об этом в полицию. Ребенок не смог назвать свой адрес и сообщить о себе какую-либо информацию.

По данным ведомства, 35-летняя мать девочки накануне выпивала со своим сожителем. Около часа ночи она ушла в магазин за молоком, а когда вернулась домой, оказалось, что мужчина отпустил девочку погулять. Некоторое время они самостоятельно якобы искали ребенка, а потом продолжили выпивать.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности). Кроме этого, инспектор ПДН составил на мать административный протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы направили на комиссию по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района краевого центра.

«Также в отдел опеки и попечительства администрации Железнодорожного района направлена информация о рассмотрении вопроса по ограничению родительских прав женщины», — уточнили в МВД.

Ребенка увезли в госучреждение.